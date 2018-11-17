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Galatasaray, Sinan ve Belhanda açıklaması

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Sinan Gümüş ve Belhanda'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 17:38
Galatasaray, Sinan ve Belhanda açıklaması

Galatasaray, resmi internet sitesinden sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ilgili açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"Kanama ve yırtık tespit edildi"

"Yapılan tetkiklerinde sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edilen Sinan Gümüş'ün tedavisine başlandı. Fas Milli Takımının Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda'nın son durumu, kulübümüze döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak."

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 17:38
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  3. Kamerun
  4. Galata

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