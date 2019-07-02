Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.02 Temmuz 2019 Salı 19:18
Galatasaray, Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.
Galatasaray’dan konuya ilişkin KAP’a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Şener Özbayraklı ile 2019-2020 futbol sezonundan başlamak üzere 2 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.
2019-2020 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti
2020-2021 sezonu için net 7.000.000 TL sabit transfer ücreti"
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