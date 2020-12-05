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Spor Galatasaray sahasında hiç zorlanmadı
Spor

Galatasaray sahasında hiç zorlanmadı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 21:10:00 -
Galatasaray sahasında hiç zorlanmadı

Galatasaray ile Hatayspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Galatasaray 3-0 kazandı.

İlk yarıda topa sahip olan olan ve oyunu istediği gibi kontrol eden Galatasaray, 32. dakikada Diagne'nin golüyle öne geçti: 1-0. İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, 64. dakikada Pablo Santos'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Sarı-kırmızılı ekipte, Kerem Aktürkoğlu 90+4. dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Ayrıca, Hatayspor'da Gökhan Karadeniz, 80. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Galatasaray bu sonuçla puanını 23'e çıkardı. Hatayspor ise 12 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek haftayı bay geçecek. Hatayspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

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