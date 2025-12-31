Galatasaray resmen açıkladı! En son İtalya Milli Takımı'nda görev yapmıştı
Galatasaray MCT Technic'te başantrenörlük görevine son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapan Gianmarco Pozzecco getirildi.
Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü İtalyan Gianmarco Pozzecco oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandı.
5 Ocak 2026'da takımın başına geçecek Pozzecco, son olarak İtalya Milli Takımı'nda görev yapmıştı.