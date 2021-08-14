Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone, Galatasaray’a elenince üst tura çıkan Galatasaray'ın rakibi Danimarka temsilcisi Randers oldu. Futbolseverler Galatasaray Randers maçının yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone, McDiarmid Park'ta rakibini 4-2'lik skorla yenerek üst tura çıkmıştı. Galatasaray’ın bir sonraki rakibi olan Randers ile ne zaman karşılaşacağı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen haberin devamı…
Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Randers Galatasaray ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve maç Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.