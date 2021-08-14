  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Halk otobüsünün altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'da İETT otobüsü cayır cayır yandı!
Koronavirüs Afrika'da çok sayıda ölüme neden oldu
Şentop, Türk ve Rus mürettebat için taziye mesajı paylaştı
Spor Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Spor

Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone, Galatasaray’a elenince üst tura çıkan Galatasaray'ın rakibi Danimarka temsilcisi Randers oldu. Futbolseverler Galatasaray Randers maçının yapılacağı tarihi sorgulamaya başladı. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-08-14 21:39:00 -
Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St. Johnstone, McDiarmid Park'ta rakibini 4-2'lik skorla yenerek üst tura çıkmıştı. Galatasaray’ın bir sonraki rakibi olan Randers ile ne zaman karşılaşacağı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte merak edilen haberin devamı…

Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Randers Galatasaray ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve maç Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay