Galatasaray PSV’ye yenilirse ne olur? Son dakika: GS PSV maçı haberi
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda ekipi PSV’ye konuk oldu. İlk maçta deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup olan GS, bu kez de rövanş maçına konuğu PSV’yi İstanbul’da ağırlayacak. Galatasaray PSV maçı için heyecan sürerken, 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak Galatasaray PSV maçı sonucu daha şimdiden sorgulanır oldu. Pek Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray PSV’ye yenilirse ne olur? İşte Galatasaray ile PSV arasındaki rövanş maçının ayrıntıları…
Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda ilk maçta Hollanda ekipi PSV'ye 5-1 mağlup olan Galatasaray, PSV hezimetini İstanbul’da yapacağı rövanş maçıyla unutturmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını misafir edecek olan Galatasaray, PSV maçına sıkı hazılık yapıyor. Sarı kırmızı ekibe dahil olan çiçeği burnundaki Alexandru Cicaldau takımla ilk antrenmanına çıktığı öğrenildi.
GS - PSV maçı saat kaçta?
GS - PSV maçı 28 Temmuz Çarşamba günü akşam saat 21:00 'da başlayacaktır. Maç TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray PSV’ye yenilirse ne olur?
Rakibiyle rövanşı 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynayacak sarı-kırmızılılar, Kupa 1'e veda etmesi halinde yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam edecek.
Galatasaray PSV maç biletleri ne kadar?
GS-PSV maç biletleri satışa sunuldu. Peki GS-PSV maçı biletleri kaç para?
- Loca Fiyat: 1.000,00 TL
- 2. Kategori Fiyat: 500,00 TL
- 3. Kategori Fiyat: 400,00 TL
- 4. Kategori Fiyat: 200,00 TL
- 5. Kategori (Kısıtlı Görüş) Fiyat: 175,00 TL