Galatasaray PSV’ye yenilirse ne olur? Son dakika: GS PSV maçı haberi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda ekipi PSV’ye konuk oldu. İlk maçta deplasmanda PSV'ye 5-1 mağlup olan GS, bu kez de rövanş maçına konuğu PSV’yi İstanbul’da ağırlayacak. Galatasaray PSV maçı için heyecan sürerken, 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul’da oynanacak Galatasaray PSV maçı sonucu daha şimdiden sorgulanır oldu. Pek Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray PSV’ye yenilirse ne olur? İşte Galatasaray ile PSV arasındaki rövanş maçının ayrıntıları…