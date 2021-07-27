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Spor Galatasaray PSV maçı biletleri ne kadar? Galatasaray PSV biletleri ne kadar? GS PSV maç bilet fiyatları kaç para?
Spor

Galatasaray PSV maçı biletleri ne kadar? Galatasaray PSV biletleri ne kadar? GS PSV maç bilet fiyatları kaç para?

Galatasaray PSV maçı biletleri ne kadar? GS - PSV maçı saat kaçta? Galatasaray PSV maçında rövanş heyecanı devam ediyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu ikinci ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile yaptığı karşılaşmada büyük bir hüsran yaşamıştı. PSV evinde Galatasaray’ı 5-1 yenmişti. Galatasaray 5-1’in acısını çıkarmak için İstanbul’da PSV ile rövanş maçına çıkacak. Peki Galatasaray PSV maç biletleri ne kadar? Galatasaray PSV biletleri ne kadar? GS PSV maç bilet fiyatları kaç para? İşte Galatasaray PSV rövanş maçı bilet fiyatları...

Yeniakit Publisher
2021-07-27 15:27:00 - 2021-07-27 15:30:01
Galatasaray PSV maçı biletleri ne kadar? Galatasaray PSV biletleri ne kadar? GS PSV maç bilet fiyatları kaç para?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek.  GS - PSV maçı  saat kaçta? Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Galatasaray PSV karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00 'da başlayacaktır. GS-PSV rövanş maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Peki Galatasaray PSV maç biletleri ne kadar? Galatasaray PSV biletleri ne kadar? GS PSV maç bilet fiyatları kaç para?

gs psv maçı

Galatasaray PSV maç biletleri ne kadar?

GS-PSV maç biletleri satışa sunuldu. Peki GS-PSV maçı biletleri kaç para?

- Loca Fiyat: 1.000,00 TL

- 2. Kategori Fiyat: 500,00 TL

- 3. Kategori Fiyat: 400,00 TL

- 4. Kategori Fiyat: 200,00 TL

- 5. Kategori (Kısıtlı Görüş) Fiyat: 175,00 TL

gs psv maç bilet fiyatları ne kadar

Galatasaray PSV biletleri nereden alınacak?

GS-PSV maç biletini passo.com.tr sitesinden alabilirsiniz. 

gs psv maçı seyircili mi

Galatasaray PSV maçı seyircili mi olacak?

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın biletlerinin saat 16:00 'da satışa çıkacağını duyurdu. Buna göre maç seyircili oynanacaktır.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

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