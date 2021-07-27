Galatasaray PSV maçı biletleri ne kadar? Galatasaray PSV biletleri ne kadar? GS PSV maç bilet fiyatları kaç para?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Hollanda ekibi PSV'yi konuk edecek. GS - PSV maçı saat kaçta? Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Galatasaray PSV karşılaşması 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00 'da başlayacaktır. GS-PSV rövanş maçı TV8'den canlı olarak yayınlanacak. Peki Galatasaray PSV maç biletleri ne kadar? Galatasaray PSV biletleri ne kadar? GS PSV maç bilet fiyatları kaç para?

Galatasaray PSV maç biletleri ne kadar?

GS-PSV maç biletleri satışa sunuldu. Peki GS-PSV maçı biletleri kaç para?

- Loca Fiyat: 1.000,00 TL

- 2. Kategori Fiyat: 500,00 TL

- 3. Kategori Fiyat: 400,00 TL

- 4. Kategori Fiyat: 200,00 TL

- 5. Kategori (Kısıtlı Görüş) Fiyat: 175,00 TL

Galatasaray PSV biletleri nereden alınacak?

GS-PSV maç biletini passo.com.tr sitesinden alabilirsiniz.

Galatasaray PSV maçı seyircili mi olacak?

Galatasaray sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda maçın biletlerinin saat 16:00 'da satışa çıkacağını duyurdu. Buna göre maç seyircili oynanacaktır.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.