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Spor Galatasaray, PSG'li Icardi'yi resmen duyurdu
Spor

Galatasaray, PSG'li Icardi'yi resmen duyurdu

Galatasaray, Mauro Icardi'nin kiralık transferi için PSG ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a iletti.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 22:29:00 -
Galatasaray, PSG'li Icardi'yi resmen duyurdu

Galatasaray, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi için oyuncu ve kulübü Paris Saint-Germain ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

50 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Serie A devi Inter'de sergilediği performansla Avrupa futbol piyasasında ünlenen Icardi, 2020 yazında 50 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.

Arjantinli santrfor, Fransa kariyerinde 92 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 38 gol attı.

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