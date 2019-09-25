Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında Galatasaray ile PSG karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Gruplardaki ikinci hafta maçları 1 ve 2 Ekim tarihleri arasında oynanacak. İşte, Galatasaray PSG maçının detayları... Galatasaray Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci hafta maçında evinde PSG'yi konuk edecek. Sarı-kırmızılı temsilcimiz grubundaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kalmıştı. Galatasaray PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray PSG maçı 2 Ekim Salı akşamı TT Arena’da karşılaşacak. Saat 22.00’de başlayacak mücadele beIN Sport 1’den naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi A Grubu puan durumu

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