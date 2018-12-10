Galatasaray-Porto maçına doğru





İSTANBUL (AA) - Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Mariano Filho, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında yarın Portekiz temsilcisi Porto ile yapacakları maçı kazanarak, yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istediklerini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Brezilyalı futbolcu, Porto ile yapacakları maçın zor geçeceğini belirterek, "Gruptan çıkmayı garantilemiş bir takımla oynayacağız. Ne olursa olsun her zaman tehlikeli bir takım. Galatasaray gibi büyük bir takımın her zaman Avrupa'da olması gerekiyor. Yarınki maçın bizi nereye taşıyacağının farkındayız. Tek amacımız Avrupa'da olmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dengeli bir grupta olduklarını vurgulayan Mariano, "Herkesin turu geçme şansı vardı. Biz elimizden geleni yaptık ama futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Bazen istediğiniz gibi gitmiyor. Yapmamız gereken yarın taraftarlarımızla beraber güzel bir skor alıp, Avrupa'da devam etmek." ifadelerini kullandı.

Porto'nun iyi oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde üst tura hak ederek çıktığını aktaran Mariano, "İlk maçta onlara karşı iyi oynamıştık. Bunu da kimse unutmasın. Birinci oluyorsanız demek ki hak etmişsiniz. Şimdi önümüzde Avrupa Ligi şansı var. UEFA Avrupa Ligi de çok önemli. Daha önce Sevilla'da o kupayı kazanma ayrıcalığına sahip oldum. Porto maçını kazandığımızda Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde önünün açık olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.