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Spor Galatasaray playoff turuna adını yazdırdı
Spor

Galatasaray playoff turuna adını yazdırdı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsicilerimizden biri olan Galatasaray, Hırvatistan ekibi Hajduk Split'i sahasında 2-0 yenerek playoff turuna adını yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 23:19:00 - 2020-09-24 23:23:36
Galatasaray playoff turuna adını yazdırdı

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda evinde Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadyumu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-0'lık skorla kazananarak adını playoff turuna yazdırmayı başardı.

Temsilcimiz Galatarasay'a galibiyeti getiren golleri, 77. dakikada Younes Belhanda ve 86. dakikada Babel kaydetti. Belhanda 71. dakikada Ömer Bayram'ın yerine oyuna dahil olmuştu.

Sarı kırmızılı ekip gruplardan önceki son eleme olan playoff turunda, Willem - Rangers eşleşmesinin galibiyle kozlarını paylaşacak.

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