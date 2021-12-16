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Spor Galatasaray PFDK'ya sevk edildi
Spor

Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 22:08:00 -
Galatasaray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü ile Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, resmi internet sitesinden yayımlanan açıklamalar nedeniyle "sportmenliğe aykırı hareket" gerekçesiyle PFDK'ye verildi. Burak Elmas da aynı gerekçeyle Disiplin Kuruluna gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Spor Toto 1. Lig takımları Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yılport Samsunspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u farklı nedenlerden dolayı PFDK'ye sevk etti.

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