Galatasaray, Parma'ya yenildi

Avusturya'nın Steiermark eyaletinin Liezen bölgesindeki Irdning kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvası kapsamında Parma ile mücadele etti.

Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılan maça Galatasaray, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrich Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11'i ile başladı.

Mücadelenin ilk yarısında topun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, birçok gol pozisyonu üretmesine rağmen ağları sarsamadı. Karşılaşmanın 42. dakikasında Hernani Azevedo ile fileleri havalandıran Parma, devre arasına 1-0 önde girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarının başında Michy Batshuayi, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Leo Dubois ve Metehan Baltacı'yı oyuna sürdü. Buruk, 67. dakikada Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Efe Akman, 75. dakikada Yusuf Demir, 84. dakikada ise Eyüp Aydın'ı oyuna aldı. Maça ilk 11 başlayan futbolculardan sadece kaptan Muslera 90 dakika sahada kaldı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha fazla pozisyon üreten taraf Parma olurken Muslera kritik kurtarışlarıyla dikkati çekti. İtalyan temsilcisi, 71. dakikada Dennis Man'ın ayağından farkı 2'ye çıkardı.

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Yeni transfer Jelert kadroda

Galatasaray'ın Danimarkalı yeni sağ beki Elias Jelert, maç kadrosuna alındı.

Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer edilen ve dün takımla ilk kez çalışan 21 yaşındaki sağ bek, Parma mücadelesinde yedekler arasında yer almasına rağmen oyuna girmedi.

Formalar taraftara gitti

Galatasaraylı futbolcular, müsabakada giydiği formaları taraftara hediye etti.

Müsabaka öncesinde yapılan planlamayla maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlere giden futbolcular, formaları taraftara verdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından birçok Parmalı futbolcu, Galatasaraylı yıldız oyuncuların formasını istedi. Sarı-kırmızılılar, formaların taraftara gideceğini belirterek meslektaşlarının isteğini geri çevirmek zorunda kaldı.

Beş hazırlık maçında 2 galibiyet

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı 5 maçın 2'sini kazandı.

Avusturya'da iki etap halinde kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, ilk kampta 3, ikincisinde ise 2 maç yaptı.

Sırasıyla Avusturya takımı LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilen Galatasaray, Slovakya'nın Trencin takımını 4-1, Serie A temsilcisi Lecce'yi de 2-1 mağlup etmişti.

Galatasaray, kamp dönemini Parma mağlubiyetiyle kapattı.

Kamp sona erdi

Galatasaray, Parma maçıyla ikinci etap Avusturya kampını noktaladı.

Müsabakanın ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılı takım, 2 gün izin yaptıktan sonra 3 Ağustos'ta İstanbul'da Beşiktaş ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başlayacak.