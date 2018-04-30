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Galatasaray para bastı!

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, dev derbide para bastı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:08
Galatasaray para bastı!

Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonlukta kaderlerini belirleyecek derbide takımlarına tam destek verdi. Sarı-kırmızılılar tribünleri doldururken, kupada yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin etkileri dün Aslantepe'de hissedildi. Galatasaray yönetimi, Beşiktaş maçına özel Türk Telekom Stadı ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

50 bin taraftarı kontrol edebilmek için yaklaşık 7 bin polis ve özel güvenlik dün görev yaptı. Sıkıyönetim ilan eden sarı-kırmızılı kulüp, taraftarları didik didik arattı. Aslantepe'ye torpil ve yabancı madde sokulma ihtimaline önlem alan Galatasaray cephesi, tribünlerdeki merdiven boşluklarına ekstra özel güvenlikler yerleştirdi.

CİMBOM PARA BASTI

Türk Telekom Stadı bu sezonun en yoğun gününü yaşadı ve taraftarına 2 milyon TL'ye yakın ürün satışı yaptı. Bilet ve VIP koltuktan 4 milyon TL gelir elde eden Galatasaray, derbi sayesinde 6 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu.

REKOR GELDİ: 50 BİN 304

Galatasaray'ın Beşiktaş karşılaşmasını toplam 50 bin 304 taraftarı takip etti. Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler bu sezonun rekorunu da kırmış oldu.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:08
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