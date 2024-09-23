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Spor Galatasaray PAOK maçının hakemi belli oldu
Spor

Galatasaray PAOK maçının hakemi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-09-23 11:42:00 -
Galatasaray PAOK maçının hakemi belli oldu

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında sahasında Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak. Bu maçı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 25 Eylül Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi PAOK ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez düdük çalacak.

Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Snchez Rojo yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.

Galatasaray - PAOK maçında VAR koltuğunda Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Guillermo Cuadra oturacak.

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