Galatasaray pankart talep etti! Türkiye Futbol Federasyonu onaylandı diyerek duyurdu... Olacak diyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Spor Kulübü'nün, 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapılacak olan Süper Kupa maçında kullanmak üzere sunduğu pankart talebini onayladığını duyurdu. TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Galatasaray takımı, 11 Nisan Stadı'nda gerçekleşecek Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ısınma bölümünde "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" ifadesi bulunan tişörtler giyecek.

Ayrıca, maç seremonisine de aynı sloganı taşıyan bir pankart ile çıkacakları bildirildi.