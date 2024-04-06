  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Erdoğan'dan 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili son dakika açıklaması!

Arvasi ailesinden dedikleri alçak FETÖ firarisi çıktı! Abdulahat Arvas'a hakaretler yağdırmıştı

Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı? Son karar Türkiye'ye ilan edildi

Yine ortalığı karıştırıyorlar! ABD ve AB'den Ermenistan adımı

Fitch'ten Türkiye analizi! Beklenti: 'Makroekonomik duruş tutarlı yönde' diyerek Türkiye'ye anlattı!

Bakan Yerlikaya'dan vatandaşlara videolu uyarı!

Amerikalılardan Selçuk Bayraktar ile ilgili gündeme oturacak çıkış: Belki evet derim demişti! Bu olabilir

Nevşin Mengü'nün yapımcısı İBB itfaiyesindeki rüşvet sarmalını ifşa etti!

Merkez Bankası’ndan flaş hamle! Az önce açıklandı! Hükümete gönderdiler

Ersan Şen canlı yayında çok net konuştu! O ismin siyasi hayatı bitti
Spor Galatasaray pankart talep etti! Türkiye Futbol Federasyonu onaylandı diyerek duyurdu... Olacak diyor
Spor

Galatasaray pankart talep etti! Türkiye Futbol Federasyonu onaylandı diyerek duyurdu... Olacak diyor

Yeniakit Publisher
2024-04-06 02:09:00 - 2024-04-06 02:09:29
Galatasaray pankart talep etti! Türkiye Futbol Federasyonu onaylandı diyerek duyurdu... Olacak diyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile yapacağı Süper Kupa maçı için bu kez bambaşka bir nedenle TFF'nin kapısını çaldı! Pankart talebi için bildirim yapıldı! Türkiye'den maçlar ile ilgili gelişmeler devam ederken "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" pankartını kullanması TFF tarafından onayladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Spor Kulübü'nün, 7 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile yapılacak olan Süper Kupa maçında kullanmak üzere sunduğu pankart talebini onayladığını duyurdu. TFF tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Galatasaray takımı, 11 Nisan Stadı'nda gerçekleşecek Fenerbahçe karşılaşması öncesinde ısınma bölümünde "Cumhuriyetin 100'ü Galatasaray" ifadesi bulunan tişörtler giyecek.

Ayrıca, maç seremonisine de aynı sloganı taşıyan bir pankart ile çıkacakları bildirildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23