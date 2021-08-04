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Spor Galatasaray onun için 5 milyon euro ayırdı
Spor

Galatasaray onun için 5 milyon euro ayırdı

Defansif orta saha arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, Mısır'da Al Ahli forması giyen 23 yaşındaki Malili Aliou Dieng için 5 milyon euro ayırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 17:45:00 -
Galatasaray onun için 5 milyon euro ayırdı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Takımdaki birçok bölgeye takviye yapan ve yapmayı da sürdürecek olan sarı-kırmızılılar, bu kez de defansif orta saha transferi için düğmeye bastı.

Teknik direktör Fatih Terim, scout ekibiyle birlikte yaptığı tarama sonucunda, özellikle bir isim üzerinde durdu.

Konuyla ilgili düşüncesini yönetime de ileten tecrübeli çalıştırıcı, Mısır Ligi'nde Al Ahli forması giyen 23 yaşındaki Malili futbolcu Aliou Dieng'i mutlaka kadrosunda görmek istiyor.

İki kulüp yetkilileri görüşmelere başlarken, sarı-kırmızılılar'ın 5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor.

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