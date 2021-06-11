Galatasaray Ömer Bayram ile anlaştı
İç transfere yoğunlaşan Galatasaray, sözleşmesi sona eren Ömer Bayram ile anlaşma sağladı.
Galatasaray’ın gündeminde iç transfer çalışmaları var. Yönetim, 19 Haziran’daki seçim öncesinde sözleşmesi biten futbolcularla görüşmelerini sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar, Ömer Bayram'ın kontratını yeniledi. 30 yaşındaki futbolcu, 3 yıl daha Galatasaray forması giyecek.
Sözleşmesi Türk lirasına çevrilen Ömer, yıllık 6 milyon lira kazanacak. Geçen sezon 400 bin euroya oynayan tecrübeli futbolcunun yeni sözleşmesinde yaklaşık yüzde 50 zam yapıldı.
3 sezonda sarı-kırmızılı formayla 97 maça çıkan Ömer, 2 kez fileleri sarsarken 20 de gol pası verdi.
Diğer yandan İskoç basını, Galatasaray’ın Hibernian'da forma giyen stoper Ryan Porteous ile ilgilendiği yazdı.
Haberde, sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki futbolcu için 1 milyon poundu gözden çıkardığı ifade edildi.
Hibernian alt yapısında yetişen Porteous, bu sezon 30 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.