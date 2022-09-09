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Spor Galatasaray nihayet son kararını verdi!
Spor

Galatasaray nihayet son kararını verdi!

Galatasaray'dan transferin son günü ayrılan ve Adana Demirspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Akbaba'nın alacağı maaş dudak uçuklattı. Akbaba'nın Galatasaray'dan devamlı kiralık olarak gönderilmesi konusu da böylece son bulmuş oldu..

Yeniakit Publisher
2022-09-09 12:59:00 -
Galatasaray nihayet son kararını verdi!

Galatasaray'dan transferin son günü ayrılan ve Adana Demirspor'la 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Emre Akbaba'nın alacağı maaş dudak uçuklattı.

Galatasaray 'da transferin son günü büyük hareketlilik yaşandı. Icardi, Matias Ross, Yusuf Demir, Mata ve Rashica gibi 5 önemli ismi kadrosuna katan sarı-kırmızılı takımda Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Luyindama, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan ve Emre Akbaba ile yollar ayrıldı.

Galatasaray'da son gün sürpriz bir ayrılık da yaşandı. Mertens ve Mata transferleri sonrası takımdan ayrılmak isteyen Emre Akbaba tercihini Adana Demirspor'dan yana kullandı.

30 yaşındaki yıldız futbolcuyu eski takımı Alanyaspor ve Fatih Karagümrük'te istiyordu.

500 bin euro bonservis
Adana Demirspor Emre Akbaba'nın transferi için Galatasaray'a 500 bin euro bonservis ödeyecek. Ayrıca oyuncunun transferinde öncelik Galatasaray olacak ve sonraki satışından %50 pay da alacak.

Yeni maaşı 20 milyon lira
Galatasaray'da son yaptığı sözleşme sonrası 8 milyon TL ücret kazanan Emre Akbaba Adana Demirspor'la astronomik bir ücret karşılığında anlaştı.

Alanyaspor ve Karagümrük'ün tekliflerini düşük bulan yıldız orta saha Adana Demirspor'dan 2+1 yıllık 20 milyon TL üstü maaş aldı. Emre Akbaba'nın sözleşmesinde ayrıca bonus maddeleri de yer alıyor.

 


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