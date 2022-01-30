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Spor Galatasaray'a Mustafa müjdesi
Spor

Galatasaray'a Mustafa müjdesi

Galatasaray'da Luyindama'dan sonra Mustafa Muhammed'e de Suudi Arabistan ekibi talip çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 15:02:00 - 2022-01-30 18:22:30
Galatasaray'a Mustafa müjdesi

Galatasaray'da Luyindama'dan sonra Mustafa Muhammed'e de Suudi Arabistan ekibi talip çıktı. M. Muhammed için ne gelen teklifin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi.

Yabancı transferi için kontenjana ihtiyacı olan ve Mbaye Diagne'nin sözleşmesini feshetmeyi planlayan Galatasaray için yeni bir opsiyon da belirdi.

Sarı-kırmızılılardan Christian Luyindama'yı renklerine bağlamaya hazırlanan Suudi Arabistan ekibi Al-Taawon, M. Muhammed için de bir teklif yaptı.

Ligde alt sıralardan kurtulmak için kesenin ağzını açan Suud ekibi, iyi bir rakam önerirse transfer gerçekleşebilir.

4 MİLYON DOLARA ALINDI

Galatasaray, M. Muhammed'in bonservisini geçtiğimiz haftalarda 4 milyon dolar karşılığında almıştı.

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