Galatasaray M.United maçı gol anlatımı
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında bu akşam İngiltere'nin güçlü ekibi Manchester United ile karşı karşıya geliyor.
Bruno Fernandes'in golüyle fark 2'ye çıktı..
Luke Shaw'un sol taç çizgisinden aktardığı topu kontrol eden Bruno Fernandes ceza sahası dışı sol çarprazından sağ ayağıyla çok sert vurdu, Muslera'nın üzerinden giden top ağlarla buluştu.
Garnacho ile Manchester United ilk dakikalarda önde..
Bruno Fernandes'in pasıyla ceza sahası içi sol çarprazında topla buluşan Garnacho sol ayağıyla sert vurdu, top kaleci Muslera'nın üzerinden geçerek ağlarla buluştu.
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İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Boey, Abdülkerim, Kaan, Angelino, Torreira, Ndombele, Zaha, Mertens, Ziyech, Icardi
Manchester United: Onana, Shaw, Lindelöf, Maguire, Wan Bissaka, Amrabat, McTominay, Bruno Fernandes, Hojlund, Garnacho, Antony,
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, taraftarı önünde Manchester United ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Manchester United ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazanarak tarih yazan Galatasaray, bir kez daha taraftarı önünde kazanmak ve gruplardan çıkmak için mücadele verecek.