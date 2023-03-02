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Spor Galatasaray mı, Beşiktaş mı derken kararını verdi!
Spor

Galatasaray mı, Beşiktaş mı derken kararını verdi!

Türkiye'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performans sonrası önce Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya giden sonra ise Suudi Arabistan takımı Al Nassr'ın yolunu tutan Anderson Talisca'nın adı son dönemde Süper Lig ile fazlasıyla anılıyordu. Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer olacağına dair dedikodular çıkan Talisca'nın kararını verdiği ve takımında kalmayı seçtiği kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 17:25:00 -
Galatasaray mı, Beşiktaş mı derken kararını verdi!

Türkiye'de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performans sonrası önce Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'ya giden sonra ise Suudi Arabistan takımı Al Nassr'ın yolunu tutan Anderson Talisca'nın adı son dönemde Süper Lig ile fazlasıyla anılıyordu. Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer olacağına dair dedikodular çıkan Talisca'nın kararını verdiği ve takımında kalmayı seçtiği kaydedildi.

Süper Lig'de Beşiktaş formasını 2016 - 2018 yılları arasında terleten ve siyah - beyazlı taraftarların sevgilisi haline gelen Anderson Talisca, bonservisinin alınamaması nedeniyle Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'nun yolunu tutmuştu. Buradan da 2021 yılında Al Nassr'a transfer olan Brezilyalı yıldız, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Son dönemde adı eski takımı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan başarılı futbolcu için Arap basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Geçtiğimz günlerde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Talisca'nın takımı Al Nassr'da kalmaya ikna olduğu ifade edildi.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle Brezilya'da tedavi gören 29 yaşındaki futbolcunun 1 hafta içerisinde Al Nassr ile yeni sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
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Mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Talisca'nın mukavelesini 2026'ya kadar uzatacağı ve maaşına belirgin bir zam yapılacağı aktarıldı.

Bu sezon Al Nassr formasıyla 16 maça çıkan Anderson Talisca, 14 gol atma başarısı gösterdi.

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