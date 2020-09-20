Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2 golle devirdi

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'a 2-0'lık skorla yenildi.

Süper Lig'de ikinci hafta heyecanı Galatasaray-Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla devam etti. Sarı kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, öğrencisi Okan Buruk'la karşı karşıya geldi. Dev müsabakada kazanan taraf ise 2-0'lık skorla Galatasaray oldu.

İlk gol penaltıdan geldi

Galatasaray'ın santra vuruşuyla başlayan karşılaşmada ilk dakikalar çekişmeli geçti. 11. dakikada konuk takımın oyuncusu Demba Ba'nın topa elle müdahale etmesi sonucu Galatasaray penaltı kazandı. Hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonrası verilen penaltı kararını Radamel Falcao gole çevirdi. Bu golle 12. dakikada öne geçen Galatasaray, yine etkili olmaya devam ederken, Medipol Başakşehir'de Epureanu, Falcao'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

İlk yarının bitimine doğru Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir, hakeme yaptığı itirazın ardından sarı kart gördü.

İlk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı da ilk yarıda olduğu gibi Galatasaray'ın hakimiyetinde geçerken, bu sefer de Demba Ba, Emre Kılınç'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

Okan Buruk sarı kart gördü

Çekişmeli geçen dakikalar sonra Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk hakeme olan itirazlarından dolayı sarı kart gördü.

Cimbom farkı 2'ye çıkarıd

Dakikalar 76'yı gösterdiğinde Babel'in topuk pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Younès Belhanda'nın golüyle ev sahibi Galatasaray farkı ikiye çıkardı.

86. dakika geldiğinde ise Galatasaray'da Taylan Antalyalı, Danijel Aleksic'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Başakşehir etkili geldi

Maçın son anlarında sol kanattan yapılan ortaya çok iyi yükselen Başakşehirli Demba Ba'nın kafa vuruşunu kaleci Fatih kurtardı.

Maçta geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve dev karşılaşma Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.