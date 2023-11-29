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Spor Galatasaray - Manchester United maçının ilk 11'leri belli oldu! Galatasaray - Manchester United maçı şifresiz canlı izle
Spor

Galatasaray - Manchester United maçının ilk 11'leri belli oldu! Galatasaray - Manchester United maçı şifresiz canlı izle

Yeniakit Publisher
2023-11-29 20:09:00 - 2023-11-29 20:22:46
Galatasaray - Manchester United maçının ilk 11'leri belli oldu! Galatasaray - Manchester United maçı şifresiz canlı izle

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray-Manchester United karşılaşması EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Düdüğü İspanyol hakem Jose Maria Sanchez çalacak.

İşte ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi

Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Amrabat, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund
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Galatasaray M.United maçı gol anlatımı

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