Galatasaray - Manchester United maçının ilk 11'leri belli oldu! Galatasaray - Manchester United maçı şifresiz canlı izle
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Galatasaray, kendi sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.
Ali Sami Yen'de yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Galatasaray-Manchester United karşılaşması EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Düdüğü İspanyol hakem Jose Maria Sanchez çalacak.
İşte ilk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Ndombele, Torreira, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi
Manchester United: Onana, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, McTominay, Amrabat, Bruno Fernandes, Antony, Garnacho, Höjlund
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