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Spor Galatasaray-Manchester United maçını yönetecek hakem belli oldu! Maç saat kaçta? Nerede?
Spor

Galatasaray-Manchester United maçını yönetecek hakem belli oldu! Maç saat kaçta? Nerede?

Yeniakit Publisher
2023-11-27 13:44:00 -
Galatasaray-Manchester United maçını yönetecek hakem belli oldu! Maç saat kaçta? Nerede?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu beşinci haftasında sahasında İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapacağı maçı, İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te RAMS Park'ta oynanacak maçta Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

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