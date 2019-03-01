"Galatasaray maçına hazırız"





ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Galatasaray maçına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırız. Maçın gidişatına göre hareket edeceğiz. Tek odaklandığımız nokta, kazanmak olacak." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığı andan itibaren tüm maçlara final havasında hazırlandıklarını ve her karşılaşmayı kazanma odaklı oynadıklarını belirtti.

Bazen istemedikleri oyun ve skorlarla karşılaştıklarını dile getiren Özdilek, "Genel anlamda kamuoyunun takdirini almış bir takımız. Geçen hafta MKE Ankaragücü'ne karşı beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu maçın ilk yarısındaki oyunu tasvip etmek mümkün değil. 33 puanın olduğu yerde pes etme gibi düşüncemiz yok." diye konuştu.

Özdilek, sahalarında Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu maç, farklı hedefleri olan iki takımın mücadelesi olacak. İçeride ve dışarıda kolay müsabaka yok. Bu ciddiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim açımızdan önemli bir müsabaka, sahamızda ve kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Sahada kazanma odaklı olacağız. Şuursuzca hareket etmeyeceğiz, mantığımızla ve sabrımızla sahada olacağız. Bu ortamda amaç kazanmak olacak. Galatasaray maçına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırız. Maçın gidişatına göre hareket edeceğiz. Tek odaklandığımız nokta, kazanmak olacak."

Ligin her hafta farklı heyecanlara sahne olduğunu vurgulayan Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu heyecanı Galatasaray galibiyeti ile desteklemek istiyoruz. Bütün planımız bu, ümit ederim ki bunu başarırız. Karşınızda Galatasaray gibi bir takım varsa sakin olmalıyız, sabırlı oyun oynamalıyız ve oyunu doğru kurgulamalıyız ki istediğimizi elde edelim. Biz oynadığımız oyundan mutlu olan bir takımız. Tabii ki beklentinin altında kaldığımız belli periyotlar oldu. Bu da futbolun içinde çok doğal şeyler. Oyuncular makine değil insan."





- "Galatasaray, şampiyonluğun en büyük favorilerinden"





Özdilek, Galatasaray ile ilgili tüm analizleri yaptıklarını ve buna göre hazırlandıklarını kaydederek, "Rakibimiz Galatasaray, bu ligin en güçlü takımı. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden. Galatasaray'a karşı sakin kalarak sabırlı oynamamız lazım. Bizim de bir planımız var. Güçlü oldukları yönlerle ilgili tedbirlerimizi aldık. Zayıf oldukları, sıkıntı yaşayabilecekleri bölgeler var, o taraflara da çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Maç saati ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun verdiği karara saygı duyduklarını aktaran Özdilek, şunları söyledi:

"Bize göre soğuk değil, biz soğuğa alıştık. Birçok maçı 13.30 ve 16.00 saatlerinde oynadık. Saat 19.00'da ise çok fazla maç oynamadık. En son maçımızı deplasmanda Beşiktaş'a karşı oynamıştık. Bakıldığında iki gündür hava çok kötüydü, bugün iyi. Dün antrenmanı statta yaptık, çok iyi durumda. Hiçbir sıkıntı yok, oynamaya müsait. Futbolcu sağlığını sıkıntıya sokacak bir zeminimiz yok. Bugün itibarıyla orada antrenman yapacağız. Zemin bence oynadığımız birçok maça göre daha iyi."

Mehmet Özdilek, Galatasaray maçında sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Samed Ali Kaya ve Tolga Ünlü'nün forma giyemeyeceğini dile getirdi.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş ile telefonda görüştüğünü de ifade eden Özdilek, "Bu görüşmede hem kendisi hem de milli takım adına biraz görüş alışverişi yaptık. Hayırlı olsun, ben doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.