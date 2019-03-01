0553 313 94 23

"Galatasaray maçına hazırız"

- Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek:"Galatasaray maçına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırız. Maçın gidişatına göre hareket edeceğiz. Tek odaklandığımız nokta, kazanmak olacak"- "Rakibimiz Galatasaray, bu ligin en güçlü takımı. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden. Aklımızla, düşüncelerimizle sakin kalarak sabırlı oynamamız lazım"

01 Mart 2019 Cuma 18:44
"Galatasaray maçına hazırız"


ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Galatasaray maçına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırız. Maçın gidişatına göre hareket edeceğiz. Tek odaklandığımız nokta, kazanmak olacak." dedi.

Mehmet Özdilek, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve başladığı andan itibaren tüm maçlara final havasında hazırlandıklarını ve her karşılaşmayı kazanma odaklı oynadıklarını belirtti.

Bazen istemedikleri oyun ve skorlarla karşılaştıklarını dile getiren Özdilek, "Genel anlamda kamuoyunun takdirini almış bir takımız. Geçen hafta MKE Ankaragücü'ne karşı beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Bu maçın ilk yarısındaki oyunu tasvip etmek mümkün değil. 33 puanın olduğu yerde pes etme gibi düşüncemiz yok." diye konuştu.

Özdilek, sahalarında Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacaklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu maç, farklı hedefleri olan iki takımın mücadelesi olacak. İçeride ve dışarıda kolay müsabaka yok. Bu ciddiyetle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizim açımızdan önemli bir müsabaka, sahamızda ve kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Sahada kazanma odaklı olacağız. Şuursuzca hareket etmeyeceğiz, mantığımızla ve sabrımızla sahada olacağız. Bu ortamda amaç kazanmak olacak. Galatasaray maçına hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırız. Maçın gidişatına göre hareket edeceğiz. Tek odaklandığımız nokta, kazanmak olacak."

Ligin her hafta farklı heyecanlara sahne olduğunu vurgulayan Özdilek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu heyecanı Galatasaray galibiyeti ile desteklemek istiyoruz. Bütün planımız bu, ümit ederim ki bunu başarırız. Karşınızda Galatasaray gibi bir takım varsa sakin olmalıyız, sabırlı oyun oynamalıyız ve oyunu doğru kurgulamalıyız ki istediğimizi elde edelim. Biz oynadığımız oyundan mutlu olan bir takımız. Tabii ki beklentinin altında kaldığımız belli periyotlar oldu. Bu da futbolun içinde çok doğal şeyler. Oyuncular makine değil insan."


- "Galatasaray, şampiyonluğun en büyük favorilerinden"


Özdilek, Galatasaray ile ilgili tüm analizleri yaptıklarını ve buna göre hazırlandıklarını kaydederek, "Rakibimiz Galatasaray, bu ligin en güçlü takımı. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden. Galatasaray'a karşı sakin kalarak sabırlı oynamamız lazım. Bizim de bir planımız var. Güçlü oldukları yönlerle ilgili tedbirlerimizi aldık. Zayıf oldukları, sıkıntı yaşayabilecekleri bölgeler var, o taraflara da çalışıyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Maç saati ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonunun verdiği karara saygı duyduklarını aktaran Özdilek, şunları söyledi:

"Bize göre soğuk değil, biz soğuğa alıştık. Birçok maçı 13.30 ve 16.00 saatlerinde oynadık. Saat 19.00'da ise çok fazla maç oynamadık. En son maçımızı deplasmanda Beşiktaş'a karşı oynamıştık. Bakıldığında iki gündür hava çok kötüydü, bugün iyi. Dün antrenmanı statta yaptık, çok iyi durumda. Hiçbir sıkıntı yok, oynamaya müsait. Futbolcu sağlığını sıkıntıya sokacak bir zeminimiz yok. Bugün itibarıyla orada antrenman yapacağız. Zemin bence oynadığımız birçok maça göre daha iyi."

Mehmet Özdilek, Galatasaray maçında sakatlıkları bulunan Pierre Kanstrup, Samed Ali Kaya ve Tolga Ünlü'nün forma giyemeyeceğini dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş ile telefonda görüştüğünü de ifade eden Özdilek, "Bu görüşmede hem kendisi hem de milli takım adına biraz görüş alışverişi yaptık. Hayırlı olsun, ben doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:44
  1. Büyükşehir Belediye Erzurumspor
  2. Futbol
  3. Galatasaray
  4. Mehmet Özdilek
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap geldi
    1. Türkiye'den Patriot açıklaması: Cevap..
    2. Tahminleri bir bir tutuyor: İstanbul..
    3. GÜNCELLEME - FETÖ şüphelilerini yurt..
    4. Almanya'nın Suudi Arabistan'a..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin'de
    6. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve..
    7. GÜNCELLEME 2 - Uludağ yolunda tur..
    8. Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji..
    9. 'Hocalı Soykırımı' sosyal medya..
    10. İdlib'de lokantaya saldırı: 7 ölü
    11. "Patriot konusunda müzakereler başladı"
    12. "Hep beraber kardeşçe, zenginleşerek..
    13. Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim..
    14. Seçim Güvenliği Toplantısı Vali Bilgin..
    15. İsrail askerleri Gazze sınırında 21..
    16. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    17. TESKİ’den gerçeğini aratmayan tatbikat
    18. Suriye'nin İdlib ilinde bir lokantada..
    19. Süleymanpaşa Belediye Meclisi 6..
    20. Çermik'te öğretmenlerin gözaltına..
    21. İtfaiyenin tatbikatında görünmez kaza:..
    22. Eren Erdem'e 4 yıl 2 ay hapis
    23. Eski CHP milletvekili Eren Erdem’in..
    24. Ödemiş CHP’de Hamdi Halis dönemi..
    25. SMDK'den Suriye halkına acil yardım..
    26. KOSGEB girişimcilik sertifikaları..
    27. Fatih Altaylı anjiyo sonrası Canan..
    28. Eren Erdem'in cezası belli oldu
    29. Fatih'te "Hepimiz Meryemiz" yürüyüşü
    30. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var