Galatasaray maçına damga vuran hakemin sicili kabarık çıktı!
Galatasaray-Manchester United maçının hakemi Jose Maria Sanchez'in odası, öfkeli Barcelona başkanı tarafından basılmıştı.
Galatasaray - Manchester United maçına verdiği kararlarla damga vuran hakem Jose Maria Sanchez'in sabıkası kabarık çıktı.
La Liga hakemi Sanchez,Real Madrid'in geçen yıl Ekim ayındaki El Clasico zaferinin ardından, Barcelona başkanının soyunma odasına girip cevaplar istemesiyle boğuşmak zorunda kalmıştı.
HAKEM SANCHEZ SORUMLU TUTULDU
Real Madrid 3-1 galibiyete imza attı, Barça başkanı Joan Laporta yenilginin sorumlusu olarak, bir penaltılarını vermeyen Sanchez'i sorumlu tuttu.
SANCHEZ'İN RAPORU
Maç sonrası raporunda Sanchez, Laporta'nın hakem odasına dalıp agresif bir şekilde kendisine tepki gösterdiğini ve hakemliği bırakmaya davet ettiğini yazdı.
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