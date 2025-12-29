Galatasaray maçı öncesi büyük şok! Stat yıkılabilir!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ikinci haftasında 13 Ocak Salı günü Fethiyespor ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde her iki ekip de hazırlıklarını sürdürürken, maçın oynanacağı statta kaydedilen son görüntüler dikkat çekti. Ortaya çıkan kareler, karşılaşma öncesi bazı endişeleri beraberinde getirirken, stat zemini ve genel durumuyla ilgili soru işaretleri oluştu. İşte stadyumdan yansıyan güncel görüntüler…

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2.hafta maçları öncesi takımlar hazırlıklarına devam ederken, Galatasaray ilk maçta Başakşehir'i 1-0 ile geçmesinin ardından ikinci maçta Fethiyespor ile karşılaşacak. Maç öncesi stadyum zemininden gelen son görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

PORTATİF TRİBÜN OLUŞTURULUYOR!

İlçe stadındaki deprem analiz raporunun olumsuz gelmesi nedeniyle yıkılan 3 bin kişilik tribünün yerine, aynı kapasitede portatif tribün kuruluyor. Eski hali 6 bin 963 kapasiteli olup kapalı tribünü bu sezon başında çürük raporuyla yıkılan Fethiye İlçe Stadı'nda 13 Ocak'ta saat 20.30'da oynanacak karşılaşma öncesi yönetim statta 3 bin kişilik seyyar tribün inşaatına da başladı. Tribünün montajı hafta içinde tamamlanıp Fethiye için tarihi olan maça yetişecek.

İŞTE STADYUMDAN GELEN GÖRÜNTÜLER!

13 Ocak’ta Galatasaray’ı ağırlayacak olan 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Fethiyespor'da maç hazırlıkları devam ederken, stadyum son haline dair görüntüler ortaya çıktı.

Stadyum zemininde oluşan bozukluklar bu maç öncesi sakatlık endişelerini ön plana çıkartırken, bu görüntüler sosyal medyada büyük eleştirilere sebep oldu.

BİLETLER CEP YAKIYOR...

Fethiyespor, Galatasaray maçının bilet fiyatlarını 5 bin, 7 bin 500, 10 bin, 15 bin ve 20 bin TL olarak belirledi. Biletlerin sadece Fethiyespor Cafe ve Fethiyespor Store mağazasında satılacağı açıklandı. Öte yandan daha önce VIP biletleri de 20 bin TL'ye satan Fethiyespor yönetimi takımlarla birlikte seremoniye çıkmak isteyen çocukların ailelerinden de 25 bin TL seremoni paketi talep etmişti.

BAŞKAN VEKİLİ DUYURDU!

Fethiyespor Başkan Vekili Harun Reşit Yiğit, "İlk defa 4 büyüklerden, ülkenin güzide kulüplerinden Galatasaray'ı ilçemizde ağırlayacağız. Mümkün olduğunca çok kişinin Fethiyespor'umuz ve Galatasaray'ı izlemesini istiyoruz.

Buradaki gayemiz elbette Galatasaray'ı izlemek ama aynı zamanda bir dünya markası olan Galatasaray ile ilçemizin de tanıtımına katkı sağlamak.

Deprem analiz raporları olumsuz çıkan stadın betonarme tribünün yıkıldı. Onun yerine 3 bin kişilik portatif bir tribün yapıyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜLER SONRASI RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Fethiyespor'dan açıklama:

"Ligde oynadığımız son maçtan sonra sahamız bakıma alınmıştır. Sosyal medyada yer alan görüntüler bakım aşamasında olan görüntülerdir.

Şu an devre arası olmasından dolayı kumlama ve ekim çalışması yapılmaktadır.

Sahamızda oynayacağımız ilk maç olan Ankara Demirspor müsabakasına hazır olacaktır."