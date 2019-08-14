Galatasaray maça çıkmadan 32 milyon euroyu kasasına koydu

Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde tek takımımız kaldı. Ülkemizi Devler Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, daha şimdiden kasasını doldurdu.

15 milyon euro ayak bastı parası

Süper Lig'i 1. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde gruplara doğrudan katılma hakkı kazanan Galatasaray, 15,2 milyon euro "ayak bastı" parasını cebine koydu.

İstanbul Başakşehir'in Olympiakos'a elenmesiyle birlikte, Türk yayın havuzundan da 10 milyon euronun üstünde bir para sadece Galatasaray'a kaldı.

3 milyon euro daha geldi

Ayrıca katsayı sıralamasında Galatasaray'ın üzerinde bulunan Dinamo Kiev, Basel ve Porto elenmesi de temsilcimizin işine yaradı.

Krasnodar'ın Porto'yu, Club Brugge'ün Dinamo Kiev'i, LASK Linz'in de Basel'i elemesinin ardından, sarı-kırmızılı takım elde edeceği gelire 3 milyon 324 bin euro ekledi.

Bunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde performansa bağlı galibiyet ve beraberlik için de büyük bir servet Galatasaray'ı bekliyor.

Şampiyonlar Ligi gruplarında alınan her beraberlik için 900 bin euro, her galibiyet için ise 2,7 milyon euro performans ödemesi yapılıyor. Galatasaray gruptaki başarısına göre büyük bir gelirin sahibi olabilir.

Yani şimdiden 32 milyon euroya yakın bir parayı kasasına koyan Cimbom, alacağı sonuçlara göre bu parayı daha da katlayabilir.