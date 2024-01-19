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Spor Galatasaray, Luyindama’nın sözleşmesini feshetti
Spor

Galatasaray, Luyindama’nın sözleşmesini feshetti

Yeniakit Publisher
2024-01-19 07:20:00 -
Galatasaray, Luyindama’nın sözleşmesini feshetti

Galatasaray 31 Ocak 2019'ta kiralık ardından aynı yıl temmuz ayında 5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Luyindama ile yollarını ayırdı.

Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısında lisansını çıkarmadığı Christian Luyindama’nın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu arasında gerçekleştirilen karşılıklı sözleşme feshi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bilgi sistemine işlendi.

2018-2019 sezonunun ara döneminde Galatasaray’a transfer olan Christian Luyindama, 2021-2022 sezonunun ocak ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawoun’a kiralık olarak gönderildi.

2022-2023 sezonunda Antalyaspor’a kiralanan Demokratik Kongolu futbolcu, sezon öncesinde tekrar Galatasaray’a döndü.

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