Galatasaray, Luyindama’nın sözleşmesini feshetti
Galatasaray 31 Ocak 2019'ta kiralık ardından aynı yıl temmuz ayında 5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna kattığı Luyindama ile yollarını ayırdı.
Galatasaray Kulübü, sezonun ilk yarısında lisansını çıkarmadığı Christian Luyindama’nın sözleşmesini feshetti. Sarı-kırmızılı kulüp ile oyuncu arasında gerçekleştirilen karşılıklı sözleşme feshi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bilgi sistemine işlendi.
2018-2019 sezonunun ara döneminde Galatasaray’a transfer olan Christian Luyindama, 2021-2022 sezonunun ocak ayında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawoun’a kiralık olarak gönderildi.
2022-2023 sezonunda Antalyaspor’a kiralanan Demokratik Kongolu futbolcu, sezon öncesinde tekrar Galatasaray’a döndü.
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