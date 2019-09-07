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Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdür atandı

Galatasaray Lisesi'ne, Fenerbahçeli olduğu bilinen Prof. Dr. Vahdettin Engin'in atandı. Konuya ilişkin sarı kırmızılı kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada "Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz" denildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 15:57
Galatasaray Lisesi'ne Fenerbahçeli müdür atandı

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Lisesi'ne yeni atanan müdürün Fenerbahçe taraftarı olduğu gerekçesiyle bir açıklama yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, yapılan atamaya tepki gösterilerek, "Kurucumuz olmasından onur ve gurur duyduğumuz, bununla her zaman iftihar ettiğimiz Galatasaray Lise'mize rakip takım taraftarı bir kişinin müdür olarak atanması, camiamızı derinden yaralamıştır." denildi.

"Düzeltilmesini bekliyoruz"

Açıklamada, "Başka renklere gönül vermiş bir kişinin, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulunun sembolik de olsa doğal üyesi olması kabul edilemez. Geleneklerimize aykırı olan bu atamanın camiamızın beklentilerine uygun bir şekilde düzeltilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 15:57
  1. Galatasaray Kulübü
  2. Galatasaray Lisesi
  3. Galatasaray
  4. Fenerbahçe

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