  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Galatasaray Lisesi taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri 2021 kaç?
Eğitim

Galatasaray Lisesi taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri 2021 kaç?

Galatasaray Lisesi kaç puanla alıyor? LGS lise taban puanları 8. sınıf öğrencileri tarafından sorgulanıyor. LGS’ye girecek öğrenciler lise taban puanları düşer mi? sorusunun yanında ortaöğretim başarı puanı kaldırıldı mı? sorusu da sıklıkla sormakta. MEB 2021 LGS sınavının 6 Haziran’da yapılacağını duyurdu. LGS sınavına hazırlanan öğrenciler özellikle de İstanbul lise taban puanları, lise kontenjanları ve İstanbul lise yüzdelik dilimleri merak ediyor. İşte Galatasaray Lisesi taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri 2021.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 16:44:00 - 2021-03-31 17:31:06
Galatasaray Lisesi taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri 2021 kaç?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları otomatik olarak yapılmıştı. Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri 2021 ne olur? Lise taban puanları en çok da İstanbul için merak ediliyor. İstanbul’da en başarılı liseler arasında yer alan Galatasaray Lisesi 2021 taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanları LGS’ye hazırlanan öğrenciler tarafından arattırılıyor. 

2021 Galatasaray Lisesi taban puanları, Galatasaray Lisesi yüzdelik dilimleri 2021, Galatasaray Lisesi kontenjanları ile Galatasaray Lisesi 2021 en düşük yüzdelik dilimi kaç?

Galatasaray Lisesi taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri

Galatasaray Lisesi kontenjan: 100

Galatasaray Lisesi taban puan: 500

Galatasaray Lisesi en yüksek yüzdelik dilim: 0,01

Galatasaray Lisesi en düşük yüzdelik dilim: 0,01

Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi Beyoğlu’nun tam ortasında ve en güzel yerinde kurulmuş bir müessesedir. Lisenin bulunduğu bina 1481 yılından beri Galata Sarayı olarak bilinmektedir. Söz konusu alan ve binalarda Galatasaray adıyla faaliyet gösteren eğitim kurumlarının tarihi sürecine bakıldığında üç dönem karşımıza çıkar. 1-Enderun dönemi 2- Tıp Mektebi dönemi 3- Mektebi Sultani/Galatasaray Lisesi dönemi ( Mekteb-i Sultani bünyesinde ayrıca bir de Darülfünunu Sultani adını taşıyan üniversite '1874-1881' kurulmuştur). Görüldüğü üzere faaliyet alanları eğitim olan bu kuruluşlar aynı zamanda Galatasaray adını taşımaktadırlar ve hepsi bugünkü lise binasının bulunduğu sahada yer almışlardır. Dolayısı ile 1481 yılından günümüze devam eden bir tarihsel süreklilik söz konusudur. Bu yönüyle, birbirlerini takip eden Galatasaray eğitim kurumları çok köklü bir maziye sahip olmanın taşıdığı değerin farkında olmuşlar, bu değerin sağladığı avantajları hep yaşayagelmişler ve yaşamaya da devam etmektedirler.

Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Kurum üniversite statüsünü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı İlkokul ve Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni gelişme!
Ekonomi

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da yeni gelişme!

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'da önemli bir gelişme yaşandı. Yerli otomobil TOGG'un şasi partneri Horiba Mira olarak duyuruldu.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni skandal! YPG'ye söyleyemediğini Müslümanlara söyledi

Her geçen gün akılalmaz muhalefeti ve hükümete yönelik suçlamaları ile gündemden düşmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Müslüman Kar..
İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

İcra Müdürlüğüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da İcra Müdürlüğüne operasyon düzenlendi. Operasyonda çoğu kamu görevlisi 26 kişi gözaltına alındı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay