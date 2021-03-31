Galatasaray Lisesi taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri 2021 kaç?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklamadı. Geçtiğimiz yıl LGS başvuruları otomatik olarak yapılmıştı. Lise taban puanları, yüzdelik dilimleri 2021 ne olur? Lise taban puanları en çok da İstanbul için merak ediliyor. İstanbul’da en başarılı liseler arasında yer alan Galatasaray Lisesi 2021 taban puanı, yüzdelik dilimi ve kontenjanları LGS’ye hazırlanan öğrenciler tarafından arattırılıyor.

2021 Galatasaray Lisesi taban puanları, Galatasaray Lisesi yüzdelik dilimleri 2021, Galatasaray Lisesi kontenjanları ile Galatasaray Lisesi 2021 en düşük yüzdelik dilimi kaç?

Galatasaray Lisesi taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri

Galatasaray Lisesi kontenjan: 100

Galatasaray Lisesi taban puan: 500

Galatasaray Lisesi en yüksek yüzdelik dilim: 0,01

Galatasaray Lisesi en düşük yüzdelik dilim: 0,01

Galatasaray Lisesi

Galatasaray Lisesi Beyoğlu’nun tam ortasında ve en güzel yerinde kurulmuş bir müessesedir. Lisenin bulunduğu bina 1481 yılından beri Galata Sarayı olarak bilinmektedir. Söz konusu alan ve binalarda Galatasaray adıyla faaliyet gösteren eğitim kurumlarının tarihi sürecine bakıldığında üç dönem karşımıza çıkar. 1-Enderun dönemi 2- Tıp Mektebi dönemi 3- Mektebi Sultani/Galatasaray Lisesi dönemi ( Mekteb-i Sultani bünyesinde ayrıca bir de Darülfünunu Sultani adını taşıyan üniversite '1874-1881' kurulmuştur). Görüldüğü üzere faaliyet alanları eğitim olan bu kuruluşlar aynı zamanda Galatasaray adını taşımaktadırlar ve hepsi bugünkü lise binasının bulunduğu sahada yer almışlardır. Dolayısı ile 1481 yılından günümüze devam eden bir tarihsel süreklilik söz konusudur. Bu yönüyle, birbirlerini takip eden Galatasaray eğitim kurumları çok köklü bir maziye sahip olmanın taşıdığı değerin farkında olmuşlar, bu değerin sağladığı avantajları hep yaşayagelmişler ve yaşamaya da devam etmektedirler.

Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 tarih ve 21952 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 3993 sayılı kanunla Galatasaray Üniversitesi'ne dönüşmüştür. Kurum üniversite statüsünü almasına rağmen, entegre eğitim-öğretim kurumu olma özelliğini korumuş ve Galatasaray Lisesi ile ona bağlı İlkokul ve Rektörlüğe bağlı öğretim birimleri olarak tanımlanmıştır.