Galatasaray lige iyi başlıyor - Sarı-kırmızılılar, geride kalan 61 sezondaki ilk hafta maçlarında 42 galibiyet alırken 11 kez mağlup oldu- Sezona, deplasmanda Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla çıktığı 24 ilk hafta maçının 12'sini kazandı, 7'sini kaybetti



İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna 16 Ağustos Cuma günü Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşmayla başlayacak son şampiyon Galatasaray, lig tarihindeki açılış maçlarında 42 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 24 ilk hafta maçının ise 12'sini kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde de berabere kaldı. - Sadece 8 maçta gol atamadı Galatasaray, 61 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı. Sarı-kırmızılı takım, son 21 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

- Denizlispor ile 10 sezon sonra

Galatasaray, Denizlispor ile 10 sezon aradan sonra açılış maçında karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, Ege temsilcisiyle daha önce 3 kez sezonun ilk hafta maçında karşılaştı. Denizlispor ile 1984-1985 sezonunun ilk haftasında sahasında yaptığı müsabakayı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılı takım, 2000-2001'in açılış maçında konuk olduğu rakibini 1-0 mağlup etti. Galatasaray, 2008-2009 sezonunda da ilk hafta maçında İstanbul'da karşılaştığı Denizlispor'u 4-1 yendi.

- En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti. - İlk hafta maçları Galatasaray'ın, lig tarihinde sezonun ilk haftasındaki maçlarda aldığı sonuçlar şöyle: Sezon Maç Sonuç 1959 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-2 1959-1960 Galatasaray-Beykoz 2-0 1960-1961 Galatasaray-Vefa 2-0 1961-1962 Şekerhilal-Galatasaray 0-1 1962-1963 Göztepe-Galatasaray 0-1 1963-1964 Galatasaray-Kasımpaşa 0-0 1964-1965 Galatasaray-Feriköy 4-0 1965-1966 Galatasaray-Vefa 1-2 1966-1967 Hacettepe-Galatasaray 1-1 1967-1968 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-2 1968-1969 Galatasaray-Vefa 1-0 1969-1970 Galatasaray-Altınordu 2-0 1970-1971 Bursaspor-Galatasaray 1-0 1971-1972 Galatasaray-Eskişehirspor 1-1 1972-1973 Galatasaray-PTT 3-0 1973-1974 Galatasaray-Boluspor 3-1 1974-1975 Galatasaray-Giresunspor 2-0 1975-1976 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 1976-1977 Boluspor-Galatasaray 1-0 1977-1978 Galatasaray-Zonguldakspor 1-0 1978-1979 Galatasaray-Diyarbakırspor 3-0 1979-1980 Göztepe-Galatasaray 3-1 1980-1981 Galatasaray-Eskişehirspor (İzmir) 4-1 1981-1982 Adana Demirspor-Galatasaray 1-3 1982-1983 Galatasaray-Mersin İdmanyurdu 1-0 1983-1984 Galatasaray-Karagümrük 4-0 1984-1985 Galatasaray-Denizlispor 0-1 1985-1986 Galatasaray-Samsunspor 3-0 1986-1987 Galatasaray-Trabzonspor (Sakarya) 0-1 1987-1988 Eskişehirspor-Galatasaray 0-1 1988-1989 Galatasaray-Karşıyaka 4-1 1989-1990 Samsunspor-Galatasaray 1-0 1990-1991 Galatasaray-Boluspor 1-1 1991-1992 Galatasaray-Sarıyer 2-0 1992-1993 Gençlerbirliği-Galatasaray 0-3 1993-1994 Galatasaray-Zeytinburnuspor 3-0 1994-1995 Galatasaray-Gençlerbirliği 3-1 1995-1996 Vanspor-Galatasaray 0-1 1996-1997 Vanspor-Galatasaray 1-2 1997-1998 MKE Ankaragücü-Galatasaray 0-0 1998-1999 Galatasaray-Altay 3-1 1999-2000 Galatasaray-Gaziantepspor 1-2 2000-2001 Denizlispor-Galatasaray 0-1 2001-2002 Gaziantepspor-Galatasaray 1-1 2002-2003 Galatasaray-Samsunspor 4-1 2003-2004 Galatasaray-Diyarbakırspor 2-1 2004-2005 Galatasaray-Konyaspor 3-1 2005-2006 Galatasaray-Konyaspor 2-1 2006-2007 Ankaraspor-Galatasaray 1-1 2007-2008 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Seyircisiz) 4-0 2008-2009 Galatasaray-Denizlispor 4-1 2009-2010 Gaziantepspor-Galatasaray 2-3 2010-2011 Sivasspor-Galatasaray 2-1 2011-2012 İBB Spor-Galatasaray 2-0 2012-2013 Galatasaray-Kasımpaşa 2-1 2013-2014 Galatasaray-Gaziantepspor 2-1 2014-2015 Bursaspor-Galatasaray 0-2

2015-2016 Sivasspor-Galatasaray 2-2

2016-2017 Galatasaray-Kardemir Karabükspor 1-0 2017-2018 Galatasaray-Kayserispor 4-1 2018-2019 MKE Ankaragücü-Galatasaray 1-3



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