  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Leo Dubois'i renklerine kattı
Spor

Galatasaray, Leo Dubois'i renklerine kattı

Galatasaray, Lyon'dan Fransız sağ bek Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 21:32:00 -
Galatasaray, Leo Dubois'i renklerine kattı

Galatasaray, Leo Dubois'yla 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Galatasaray, Lyon'dan Fransız sağ bek Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23