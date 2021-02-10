Galatasaray kupada havlu attı
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenilerek kupaya veda etti.
Galatasaray'la Alanyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor, 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Alanyaspor, 31. dakikada Babacar ve 41. dakikada Salih Uçan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Alanyaspor, Babacar'ın 48. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray, 81. dakikada Mohamed ve 90+4. dakikada Fernandes'in golüyle farkı 1'e indirse de Alanyaspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.
Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor-Anatalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.