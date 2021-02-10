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Spor Galatasaray kupada havlu attı
Spor

Galatasaray kupada havlu attı

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yenilerek kupaya veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 22:46:00 -
Galatasaray kupada havlu attı

Galatasaray'la Alanyaspor Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor, 3-2 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Alanyaspor, 31. dakikada Babacar ve 41. dakikada Salih Uçan'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Alanyaspor, Babacar'ın 48. dakikada penaltıdan kaydettiği golle farkı 3'e çıkardı. Galatasaray, 81. dakikada Mohamed ve 90+4. dakikada Fernandes'in golüyle farkı 1'e indirse de Alanyaspor sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor-Anatalyaspor maçının galibiyle karşılaşacak.

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