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Galatasaray Kulübünden anlamlı organizasyon

- Sarı-kırmızılı kulüp, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa şehit ve gazi çocukları için stat ve müze turu düzenledi

24 Ocak 2019 Perşembe 11:38
Galatasaray Kulübünden anlamlı organizasyon


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinasyon Birimi, şehit ve gazi çocukları için ortaklaşa etkinlik düzenledi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında 18 kişilik grup, Türk Telekom Stadı turundan sonra müzeyi gezdi.

Çocuklar, rehberler eşliğinde soyunma odaları, yedek kulübesi ve basın toplantı odası gibi stadın bazı bölümlerini görme fırsatı bulurken, Galatasaray kültürünü yakından tanıma fırsatını yakaladı.

Stadyum turunun ardından misafirler, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geçerek teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcularla buluşup fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:38
  1. Galatasaray
  2. gazi
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  4. Türk Telekom Stadı

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