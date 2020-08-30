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Aktüel Galatasaray Kulübünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
Aktüel

Galatasaray Kulübünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 10:32:24 -
Galatasaray Kulübünden 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün mesajında, "Bugün; ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhunu tüm dünyaya gösterdiği Büyük Taarruz Zaferi'nin 98. yıl dönümü. Bu büyük zaferin 98. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını, dünden bugüne tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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