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Ekonomi Galatasaray Kulübü ‘Getir’ ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Ekonomi

Galatasaray Kulübü ‘Getir’ ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Futbol A Takımı’nın yeni forma kol sponsoru Getir firması oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:51:00 -
Galatasaray Kulübü ‘Getir’ ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması imza törenine, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek katıldı. Bengiserp, anlaşmanın önümüzdeki sezon için geçerli olduğunu söyledi. Çok özel bir iş birliğine imza attıklarını dile getiren Bengiserp, “Galatasaray yönetimi olarak sponsorlarımızı sadece belli bir süre için maddi destek veren kuruluşların üzerinde görüyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor markası üzerinde yer almak umarım Getir’e değer katacak. Bu proje kapsamında değerli destekleri için Getir’e teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Tuncay Tütek ise Getir’i 2015 yılında kurduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Spor toplumları birleştiren, kucak açan bir dal. Futbol bunun için de çok dinamik. Futbolda bizim son birkaç yıldır yatırımlarımız başladı, burada artarak devam ediyor. Galatasaray’ın burada özel bir yer var. Galatasaray en köklü kulüplerden, milyonlarca taraftarı var. Avrupa’da önemli başarılar elde etmiş bir kulübümüz. Galatasaray ile ortaklık bize gurur veriyor. Bu sezonun Galatasaray’a ve Türk futboluna hayırlı olmasını ve birlikteliğimizin artarak devam etmesini diliyorum.”

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