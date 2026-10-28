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Spor Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına start verdi
Spor

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına start verdi

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Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarına start verdi

Süper Lig devi Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Konya'ya hareket edecek.

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