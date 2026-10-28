Bakan Şimşek duyurdu! Sanayiye 485 milyon dolarlık destek

Dünya Bankası, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm sürecine destek sağlayacak "Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi" için 485 milyon dolar kaynak aktaracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığına göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman temin çalışmaları sürüyor.

Sanayinin İkiz Dönüşümü Projesi, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı.

DÜNYA BANKASI'NDAN 485 MİLYON DOLARLIK DIŞ FİNANSMAN

Türk Eximbank ve VakıfBank tarafından yürütülecek proje kapsamında, Bakanlık tarafından Dünya Bankası'ndan 485 milyon dolar karşılığı uygun koşullu dış finansman temin edilecek.

Söz konusu bankaların her birine ikrazen kullandırılmak üzere 242,5 milyon dolar karşılığı kaynak aktarılacak.

"SANAYİMİZİN YEŞİL VE DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜNÜ UYGUN KOŞULLU DIŞ FİNANSMANLA DESTEKLİYORUZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konu hakkında mesaj yayımlayarak "Sanayimizin yeşil ve dijital dönüşümünü uygun koşullu dış finansmanla destekliyoruz. Dünya Bankasından sağlanan 485 milyon dolarlık finansman işletmelerimizin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımları için kullanılacak. Bu finansman aynı zamanda kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncelikleri olan iklim finansmanına adil ve kolay erişimi güçlendirmek, uyumu ve dönüşümü hızlandırmak, taahhütleri somut uygulamalara dönüştürmek ile de uyumludur. İmalat sanayimizin verimliliğini ve rekabet gücünü artırmaya, sürdürülebilir üretime geçişini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

İLERİ TEKNOLOJİ ADAPTASYONU DESTEKLENECEK

Projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Yeşil Dönüşüm ve Dijital Dönüşüm programları çerçevesinde teşvik belgeli olup imalat sanayisinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) ile orta-büyük ölçekli işletmelerin yeşil ve dijital dönüşüm yatırımlarına finansman sağlanacak.

Bu doğrultuda, reel sektörün sürdürülebilir üretim modelleri geliştirmesi ve ileri teknoloji adaptasyonu desteklenerek, ülke sanayisinin küresel değer zincirlerindeki rekabetçiliği güçlendirilecek.

"DÜNYA BANKASI İLE İŞ BİRLİĞİMİZ SÜRECEK"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, nihai hedefi kalıcı refah artışı olan ekonomi programı, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Orta Vadeli Program ile uyumlu olacak şekilde dış finansman teminini sürdürdüğüne işaret ederek, "Bu yıl sağlanan uzun vadeli ve uygun koşullu toplam dış finansman tutarı 10 milyar dolar olurken, bu krediyle sanayi sektörüne yönelik desteğimiz güçlü şekilde devam edecek." dedi.

Şimşek, Dünya Bankası ile sürdürülen iş birliğinin gelecek dönemde de güçlenerek süreceğini kaydetti.