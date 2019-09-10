Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün bir bölümü basın mensuplarına açık olarak yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan antrenmana sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 top kapma çalışmalarının ardından 2’şerli iki takıma ayrılan oyuncular, dar alanda pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Kasımpaşa mücadelesinin taktik çalışması gerçekleştirildi.

Antrenmana Lemina, Feghouli, Andone, Babel ve Nagatomo katılmadı. Ayrıca tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, Kolombiyalı golcü Falcao’nun yanı sıra Yunus Akgün, Seri ve Luyindama ile de bir süre sohbet etti.