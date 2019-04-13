Galatasaray kampa girdi Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, antrenman sonrası Fenerbahçe karşılaşması için kampa girdi.

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