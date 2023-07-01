  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı
Spor

Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı

Yeniakit Publisher
2023-07-01 22:24:00 -
Galatasaray Kaan Ayhan'ın bonservisini satın aldı

Galatasaray, ara transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ı 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Galatasaray ara transfer döneminde satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Kaan Ayhan'ın opsiyonunun kullanıldığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, Kaan Ayhan için İtalyan ekibi Sassuolo'ya 2 milyon 800 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

2 bin 800 Euro

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir. Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23