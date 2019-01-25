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Galatasaray, İzmir deplasmanında

- Sarı-kırmızılı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak

25 Ocak 2019 Cuma 11:14
Galatasaray, İzmir deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda İzmirli renktaşı Göztepe ile karşılaşacak.

Bornova Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Ligde 18 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan ve 32 puan toplayan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. İstanbul temsilcisi, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.


- Deplasman performansı tat vermiyor


Galatasaray, bu sezon dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

İstanbul temsilcisi, deplasmanda yaptığı 8 lig maçının sadece 3'ünü kazanabildi. Bir karşılaşmadan beraberlikle dönen Galatasaray, 4 de mağlubiyet gördü.

Galatasaray, ligde tüm mağlubiyetlerini dış sahada yaşadı.


- Terim'in cezası bitti


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 10 maç aradan sonra takımının başında sahaya çıkabilecek.

Süper Lig'in 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 10 maç men cezası verdiği tecrübeli teknik adam, ligde 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 karşılaşmada görev yapamadı.

Türkiye Kupası'nda hafta içi oynanan Boluspor maçıyla cezasını tamamlayan Fatih Terim, Göztepe müsabakasında saha kenarındaki yerini alabilecek.


- Galatasaray'da 3 eksik


Galatasaray, Göztepe karşılaşmasına 3 eksikle çıkacak.

İstanbul temsilcisinde sarı kart cezalısı Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Serdar Aziz ile Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.


- Fernando sarı kart sınırında


Galatasaray'da Fernando Reges, sarı kart sınırında bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu, Göztepe maçında sarı kart görmesi durumunda 20. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 11:14
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