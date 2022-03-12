"Galatasaray isterse Barcelona maçını Vodafone Park'ta oynayabilir"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbi için bulunduğu erteleme talebine ilişkin konuşurken yönetmelik dışına çıkılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Çebi, Galatasaray'ı Barcelona maçı için Vodafone Park'a davet ettiklerini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray'ın derbi için erteleme talebi hakkında açıklamalarda bulundu.

Çebi, yönetmeliklerde yazan neyse onun uygulanması gerektiğini belirterek Galatasaray'ı Barcelona maçını oynamak için Vodafone Park'a davet ettiklerini söyledi.

"Ertelenmeyle ilgili yönetmelikler açık ve nettir"

"Böyle bir talep Galatasaray'dan da gelmedi. Federasyondan da gelmedi şu saate kadar. Futbol maçlarının ertelenmesiyle ilgili yönetmelikler açık ve nettir. Kulüplerin tavırlarına göre oynanan maçlara göre değişiklik gösterilemez. Sahaya çıkılır, görüş alanı müsaitse, top yerde sekiyorsa maç oynanır. Bu kuralların dışında gelişigüzel bir karar alınması gerektiğini düşünmüyoruz. Hava şartlarına bağlı olarak oynanır ya da oynanmaz."

"Ülke puanına katkı veren tek kulüp Galatasaray değil"

"Bugüne kadar ülke puanına katkı veren tek kulüp Galatasaray değildir. Bu kulüplerden birisidir. Beşiktaş'ın da namağlup çıktığı dönemde almış olduğu puanların Türk futboluna katkısı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Eğer konu tamamen sahanın top oynanabilir olmasını arzu etmekse bizim sahamız müsait. Galatasaray arzu ederse maçını bizde oynayabilir. İsterse Olimpiyat Stadı'nda oynayabilir. İstanbul'da Galatasaray'ın rahatlıkla saha zemininin uygun olacağı bir stat bulup Barcelona maçını oynayabileceğini düşünüyorum."

"Galatasaray'ı Barcelona maçı için Vodafone Park'a davet ettik"

"Galatasaray'ı davet ettik. Barcelona maçını burada oynayabilirler. Zemini mazeret göstermelerine gerek yok. Eğer hava şartları o gün yönetmeliklerde yazılı gibiyse kabul edilir ama diğer türlü spekülasyonlara neden olur. Kurallara uygun devam etmek herkes açısından daha selametli olacaktır."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, federasyonun 13 hakemle ilgili verdiği kararı değerlendirirken alınan karara saygı duyduğunu da ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi gündemdeki hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çebi, federasyonun 13 hakemi görev dışı bırakmasıyla ilgili yaptığı açıklamada TFF'nin aldığı karara saygı duyduğunu ve sonuçları beklediğini söyledi.

"Federasyonun aldığı karara saygı duyuyorum"

"Şunu ifade etmek istiyorum. Bu sezon bir önceki sezondan çok daha fazla hakem hatalarından dert yanan kulüplerimiz var. İlginç olan şu; neredeyse tamamı diyebiliriz. Bu sezon hakemlerle ilgili ya çıktık konuştuk, ya başvuruda bulunduk. 20 takımın tamamı birden hakemlerle ve yönetim şekillerinden zarar gördüklerini ifade ettiler. Durum böyleyken federasyonun bu durumdan etkilendiğini ve çözmek için yola çıktığını gördüm. Ama anladığım kadarıyla yaptıkları çalışmadan çözüm bulamadıklarını ve en son böyle bir çözüm bulduklarını görüyoruz. Federasyonun verdiği karara saygı duyup sonuçlarını bekleyip görmek lazım. Bunun sonucunu birkaç ay içinde göreceğiz. Federasyonun vermiş olduğu kararın yanlış olduğunu söylemek kulüpler için doğru değil. Bunu yanlış olarak ifade eden kulüp başkanları olmuştur. Ben buna katılmıyorum. Henüz sonuçları görmeden erken olduğunu düşünüyorum, yorumda bulunmayı doğru bulmuyorum."

"Alınan kararla ilgili herhangi bir görüş alışverişimiz olmamıştır"

"Benim bu konuda sürekli vermiş olduğum beyanatlar var. Bu sorunların çözülmesi gerektiğini, genç hakemlerin yolunun açılması gerektiğini, taze kan değişikliğinin iyi olacağını söylemiştim. Bizim görevimiz sadece bir şeylerin düzelmesini talep etmektir. Kararı federasyon verir. Onların vermiş olduğu karara da saygı duyuyorum. Neden böyle bir algı oluştu bilmiyorum. Benim daha genç hakemlere görev verilmesi yönündeki talebim böyle bir algı yaratmış olabilir. Biz Beşiktaş olarak alınan bu kararlarla ilgili herhangi bir görüş alışverişimiz olmamıştır. Bunu belirtmek istiyorum."