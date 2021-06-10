Galatasaray istemişti! Diego Costa Beşiktaş’ın radarında

Beşiktaş'tan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Siyah beyazlılarda bir yandan Sergen Yalçın ile sözleşme görüşmeleri devam ederken bir yandan da transfer hamleleri yapılıyor. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Diego Costa oldu!

Aboubakar'ın yerine Diego Costa!

Son dakika bilgisine göre Beşiktaş, Diego Costa ile masaya oturdu. Costa'nın menajeri de bu transfer hamlesini doğruladı. Aboubakar'ın takımdan ayrılmasından sonra takımda kalan forvetler şöyle Larin, Umut Nayir ve Güven Yalçın.

Diego Costa'nın menajeri Pedro Santos Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken, yıldız futbolcunun da Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini ve bu nedenle tercihlerinin Beşiktaş olduğunu açıkladı.