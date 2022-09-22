Galatasaray - İstanbulspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen Milli arayı boş geçirmek istemeyen Galatasaray sahasında İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacak.

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray,İstanbulspor ile bir hazırlık mücadelesine çıkacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak maçın detayları belli oldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 7 maçın beşini kazanan Galatasaray bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile sahadan ayrıldı.

Galatasaray toplatığı 16 puan ile Süper Lig'de averaj ile ikinci sırada yer alıyor.Süper Lig'e bu sezon yükselen İstanbulspor ise Süper Lig'de oynadığı 6 maçta 5 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor.

Bu iki takımın hazırlık mücadelesinin detaları belli oldu.İşte maçın oynanacağı gün ve yayınlanacağı kanal..

Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman oynanacak?

Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanacak hazırlık maçı 24 Eylül Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maç Smart Spor kanalından canlı yayınlanacak.



