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Spor Galatasaray İskoçya'da turladı
Spor

Galatasaray İskoçya'da turladı

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Galatasaray deplasmanda İskoçya ekibi St. Johnstone'ı 4-2 mağlup ederek tur atladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 23:01:00 -
Galatasaray İskoçya'da turladı

İskoçya takımı St. Johnstone ile Galatasaray, McDiarmid Park'ta karşı karşıya geldi. Galatasaray sahadan 4-2 galip ayrıldı ve tur atladı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Diagne, 64. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 70. dakikada Feghouli ve 90. dakikada Emre Kılınç kaydetti.

St. Johnstone'nın gollerini ise 38. dakikada Jason Kerr ve 90+2. dakiakda O'Halloran attı.

Galatasaray play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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