Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi
Şampiyonluk yarışının önemli takımlarından Galatasaray, Bursaspor'un sözleşmesini feshettiği Emre Taşdemir ile her konuda anlaştı.07 Ocak 2019 Pazartesi 17:43
Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Bursaspor'un serbest bıraktığı Emre Taşdemir ile her konuda anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki Emre Taşdemir'in menajerleri ile son bir toplantı yapan Galatasaraylı yöneticilerin aradaki tüm pürüzleri giderdiği ve işin imzaya kaldığı ifade edildi.
Emre Taşdemir'in kısa süre içinde imza atıp Antalya kampına katılması bekleniyor.
(BiP Spor)
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