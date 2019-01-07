Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi

Transferde hareketli saatler geçiren Galatasaray, Bursaspor'un serbest bıraktığı Emre Taşdemir ile her konuda anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki Emre Taşdemir'in menajerleri ile son bir toplantı yapan Galatasaraylı yöneticilerin aradaki tüm pürüzleri giderdiği ve işin imzaya kaldığı ifade edildi.

Emre Taşdemir'in kısa süre içinde imza atıp Antalya kampına katılması bekleniyor.

(BiP Spor)