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Spor Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'ya Başakşehir talip olacak
Spor

Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'ya Başakşehir talip olacak

Galatasaray'da sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Belhanda'ya son şampiyon Başakşehir'in talip olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 16:16:00 -
Galatasaray ile yollarını ayıran Belhanda'ya Başakşehir talip olacak

Galatasaray, 335 bin Euro para cezası verdiği Fas'lı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesini 4 maddeye dayandırarak haklı olarak tek taraflı feshetti.

Taraftarla yaşadığı kavgalar, yönetimle arasındaki sahte imza polemiği ve son zemin vukuatı Belhanda'nın sonu oldu. Geçen yıl İstanbul'dan ev satın alan, parkelerini bile uzun süre yaşayacağını düşünerek değiştiren Faslı 10 numara, transferde önceliğini Başakşehir'e verdi.

Belhanda'nın menajeri William D'Avila ara transferde Yeni Malatya'dan Youssouf Ndayishimiye'yi Başakşehir'e getirdi ve iyi ilişkiler kurdu. Alex'i Fenerbahçe'den gönderdiği dönemden beri Belhanda'yı beğenen Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın da bu transfere olumlu yaklaşacağı ifade ediliyor. Yıldız oyuncunun maaş beklentisi ise yıllık 1.5 milyon Euro.

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